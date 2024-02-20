Приемная кампания-2024 в Башкирии: как выбрать свой университет

По всей стране через несколько месяцев прозвенит последний звонок.

Экзамены, выбор вуза и поступление - для выпускников, специалистов и будущих аспирантов это горячая пора.

Какие особенности приемной кампании в Башкортостане в 2024 году? Как правильно подать документы? Кто может рассчитывать на бюджетные места?

На все вопросы в прямом эфире телеканала БСТ, в соцсетях телеканала, Центра управления республикой и Правительства Башкортостана ответили представители Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также ректоры университетов региона.

Не рано ли говорить о приемной кампании в феврале?

Нет. Буквально две недели назад закончилась процедура выбора предмета на ЕГЭ. Это важный момент для школьников. 1 февраля было предельным сроком принятия заявлений. Сейчас как раз есть возможность определиться, куда поступать.

Если в последний момент спохватился и решил выбрать другой экзамен, что делать?

Это не страшно. Есть возможность обратиться в Государственную экзаменационную комиссию Республики Башкортостан с ходатайством об изменении выбора предмета на ЕГЭ (при наличии уважительных причин, подтвержденных документально).

Сколько бюджетных мест в вузах в этом году?

Это количество увеличивается ежегодно. Около 12 тысяч было 5 лет назад, а сейчас - более 14800. Количество бюджетных мест в этом году соотносится с количеством выпускников, которые выбрали сдачу ЕГЭ. То есть, если каждый выберет специальность в наших башкирских вузах, то все будут обеспечены местами.

Башкортостан - яркая точка на карте науки России?

Да, все научные достижения республики это большой шаг и рывок на всем евразийском пространстве. Более того, Евразийский НОЦ вошел в категорию центров-лидеров.

Будет ли в Уфимском кампусе день открытых дверей?

Да, с марта еженедельно будут проводиться такие экскурсии для будущих студентов.

Что по поводу дополнительных баллов, которые учитываются вузами?

Да, они есть. Серебряная медаль, например, дает 3 дополнительных балла. Волонтерская книжка, индивидуальные достижения - это и многое другое дает право на поступление в вузы без экзаменов.

Какие проходные баллы будут в вузах в этом году?

Эти цифры необходимо искать на сайтах конкретных вузов, которые вас интересуют.

Сколько бюджетных мест в вузах Башкирии?

В УУНиТе таких мест около 5600. Плановый прием по 2024 году - 15000 человек на первый курс. В БГМУ эта цифра - 1003, из них 965 - специалитет и 38 бакалавриат. Есть и новые специальности: медицинская биофизика и биоинженерия и биоинформатика. В БГПУ бюджетных мест запланировано около 1700: почти 1300 на бакалавриат и 400 - в магистратуре. В УГНТУ готовы принять более чем 3700 “бюджетников”. В БГАУ запланировано более 1400 бюджетных мест. В Уфимском государственном институте искусств имени З. Исмагилова самое популярное направление - актерское, а бюджетных мест добавилось: 2 места на специальность актерское искусство и 4 места на факультете изобразительного искусства. Общее количество мест - 105. БАГСУ второй год подряд набирает ребят на бюджет, самое популярное направление - государственное муниципальное управление.

Почему кампус важен для республики?

Радий Хабиров лично следит за развитием науки и поддержки ученых в Башкортостане. Сейчас идет борьба за человеческий капитал, борьба за детей. Глава лично контролирует, чтобы дети, которые выучились в республике, оставались в регионе, могли получить здесь лучшее образование, войти в науку или остаться на предприятиях Башкортостана. Кампус - пространство, которое объединяет в себе все. Котел, в котором варятся студенты, ученые, предприятия, а подпитывают этот котел школьники, поэтому в кампусе есть центр “Аврора”, который занимается развитием детей. Там же находится Школа креативных индустрий.

Как представлены площадки УГНТУ в IQ-парке столичного кампуса?

Они открыты для всех студентов. Нефтяной университет заполнил 6 и 7 этажи кампуса.

Какие площадки УУНиТа есть в кампусе?

В кампусе реализуются флагманские проекты: элитная подготовка по программе “Ростеха”, создание условий для того, чтобы молодые талантливые люди работали в кампусе. Это и реализация сетевых программ, когда студенты в Уфе учатся по мировым стандартам. Иными словами, в кампусе собираются все передовые образовательные треки.

Какие проекты БГМУ попали в кампус?

На 4 и 5 этаже уже открыты несколько лабораторий вуза, где студенты БГМУ смогут проводить научные исследования и вливаться в процесс обучения, получая навыки научных изысканий. Открыта и высшая школа фармакологии, где ребята изучают свойства препаратов, синтез новых препаратов.

Почему кампус мирового уровня?

Это возможность получать образование наравне с другими университетами мира. Изначально в идею создания таких кампусов закладывалось превосходство. Поэтому, говоря о кампусе, мы говорим о сочетании всего лучшего, что собрала в себе наука. Сейчас - только начало. Это большая стройка, дальше - стадия наполнения жизнью, когда лаборатории будут кипеть от работы, а открытия ученых получат свою коммерциализацию.

Какие спортивные секции есть в БГАУ для студентов?

Университет занимает лидирующие позиции в спортивной жизни не только республики, но и страны. В университете культивируется 32 вида спорта, в том числе по таким наиболее популярным видам как волейбол, футбол, баскетбол, лыжные гонки, плавание и так далее. На сегодняшний количество спортивных объектов в университете составляет 24 шт., в том числе 2 бассейна, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивные залы, ориентированные на различные виды спорта. Все студенты университета вне зависимости от уровня подготовки имеют право посещать спортивные секции и кружки, функционирующие в университете.

Какие условия проживания в общежития в БГАУ?

Всем категориям студентов студентов предоставляется общежитие,как обучающимся на бюджетной основе, так и на коммерческой основе, в том числе студентам заочной формы обучения на период прохождения сессии. За слежения порядком в каждом общежитии создается свой студенческий совет. Стоимость проживания в общежитиях университета невысокая, варьируется от 5000 - 8000 рублей за год в зависимости от комфортабельности. Наиболее успешные студенты имеют возможность проживать в номерах типа “люкс” с высоким уровнем комфортности, в таких номерах проживают не более 2-х человек.

Есть ли дополнительные баллы для волонтеров в БГАУ?

Непременно. Волонтерам предоставляется в зависимости от стажа до дополнительных 4 баллов к результатам вступительных испытаний, в сумме по всем видам индивидуальных достижений можно получить до 10 дополнительных баллов.

Как попасть на целевое место в БГАУ?

В зависимости от направлений подготовки доля целевых мест составляет от 10 до 30%. Например, на направление “Ветеринария” с 2023 года выделяется максимальная квота - 30 %. С 1 мая 2024 года при поступлении на целевые места начинает работать новая формула, согласно которой предприятие размещает свои предложения на сайте “Работа в России”, а абитуриент на этом же сайте оставляет свою заявку. С имеющейся заявкой абитуриент подает в приемную комиссию университета заявление на поступление на целевые места. Если абитуриент проходит успешно по конкурсу и зачисляется, между абитуриентом и предприятием заключается договор о целевом обучении. Преимуществами поступления на целевые места является более низкий конкурс, так как без соответствующей заявки нельзя участвовать в конкурсе. Башкирский государственный аграрный университет по очной форме обучения ежегодно заполняет целевые места на 100%.

Какие меры поддержки для высокобалльников есть в БГАУ?

В университете предусмотрены широкие меры поддержки для многих категорий абитуриентов, как для высокобалльников, так и для абитуриентов с низкими баллами.

Например, если 100-балльники или победители (призеры) Всероссийской олимпиады школьников получают единоразовую выплату в размере 100 тыс. руб., то при сумме баллов ЕГЭ 230 и более выплачивается единоразово 50 тыс. руб., при сумме баллов ЕГЭ 190-209 - ежемесячная стипендия в размере 11 тыс. руб., при сумме баллов ЕГЭ от 210 и более - ежемесячная стипендия в размере 16,5 тыс. руб.

Между тем абитуриенты с низкими баллами имеют возможность поступления на коммерческие места за счет предприятия-сельхозпредприятия по программе КРСТ. Количество мер поддержки постоянно расширяется. Рекомендуется следить за сайтом университета на постоянной основе.

Есть ли возрастные ограничения при поступлении в вуз?

Нет. Ежегодно на ЕГЭ приходят люди в возрасте 60-65 лет. Получив соответствующие баллы, любой имеет право подать документы в вуз и поступить в него.

Как подать такую заявку не школьнику?

Школьник подает заявление в школе. Если вы выпускник прошлых лет, то заявление до 1 февраля надо подать в отдел образования по месту жительства. Он определяет пункт проведения экзамена, уведомляет о дате экзамена. Остается только прийти в место проведения экзамена и сдать его.

Какие новые направления появились в УУНиТе? Какова стратегия развития нового вуза?

Сейчас это качественное и востребованное образование. На любое направление подготовки для каждого формируется индивидуальный трек, связанный с подготовкой под конкретного работодателя. С первых дней учебы есть возможность погрузиться в корпоративную культуру. Из особенностей года - Передовая инженерная школа “Моторы будущего”, связанная с разработкой электрических двигателей (беспилотные аппараты, электромобили). Есть и междисциплинарные программы. Буквально вчера ПИШ “Моторы будущего” получила поддержку в виде полумиллиарда рублей.

Как попасть в программу “Крылья Ростеха” в УУНиТ?

Нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, физике и пройти собеседование на знание английского языка, заключить договор о целевом обучении с ПАО "ОДК-УМПО". Стипендия для успешных студентов достигает 30 000 рублей.

Сколько бюджетных мест в этом году в Военном учебном центре УУНиТ?

Количество бюджетных мест в Военном учебном центре стало больше. Обучение в центре приравнивается к службе в армии.

Какие льготные категории есть для студентов?

Определенные льготы есть для участников СВО и их детей. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры Орденов Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий, они поступают в отдельном порядке. О количестве квот можно узнать на сайте интересующего вуза.

За что начисляются дополнительные баллы в БГПУ?

Кроме общего набора (золотая и серебряная медали, волонтерство, ГТО) в БГПУ дополнительные баллы получают победители и призеры Акмуллинской олимпиады. Она входит в перечень Минпросвещения и дает дополнительные баллы и в других вузах, в зависимости от их правил приема.

Какие новые образовательные программы появились в БГПУ?

Очень востребованы программы, связанные с цифровыми технологиями. Здесь есть педагогический технопарк “Кванториум”. Он был создан в рамках нацпроекта “Образование” и ориентирован на получение студентами дополнительных компетенций. Сам технопарк достаточно хорошо оснащен спецоборудованием, здесь студенты реализуют свои стартапы и зарабатывают свои первые деньги.

Какие меры поддержки для олимпиадников есть в БГМУ?

В медуниверситете учитывается участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут рассчитывать на 100 000 рублей в месяц; победители олимпиады школьников на 50 000 рублей в месяц; призеры олимпиады школьников могут получить 40 000 рублей в месяц. Также есть поддержка для ребят, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов - дополнительная стипендия в 25000 рублей.

Какой средний балл ЕГЭ нужен для поступления в БГМУ?

В среднем это 74,5. По целевому приему 70 баллов, по платному приему 69. Наиболее востребована специальность “Стоматология”, проходной балл здесь около 280. На “Лечебное дело” - 290.

Если поступил в УГНТУ на техническое направление и хочешь перевестись на гуманитарное направление, это возможно?

Да. В вузе есть и гуманитарные специальности. Ключевый рост в количестве бюджетных мест заложен в том числе и в гуманитарных направлениях.

Можно ли в УГНТУ получить помимо своей специальности еще и рабочую специальность?

Можно получить и два диплома, и рабочую специальность. Такая возможность есть. 20 апреля в УГНТУ как раз будет день открытых дверей, там можно будет узнать все подробности.

Если отец - участник боевых действий в Чечне и погиб во время исполнения своего долга, возможны ли льготы для студента?

Да, безусловно. Дети участников КТО имеют право на льготы при поступлении в вузе. Всю необходимую информацию о таких льготах можно изучить на официальных сайтах вузов республики.

Если хотел поступать на технические специальности, но решил идти в актеры. Это возможно?

Все реально. Подобрать направление вам помогут в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова - от звукорежиссуры до хореографии.

Есть ли льготы для выпускников творческих колледжей в столичном Институте искусств?

Да, такой приоритет есть, однако творческий конкурс выявляет самых лучших.

Если студент поступает в БАГСУ, сможет ли он стать чиновником?

Каждый студент может пройти стажировку в министерстве или ведомстве, стать замеченным и продолжить свой рабочий путь. Кроме того, академию ежегодно посещают министры, сенаторы и депутаты.

Не много ли сейчас юристов и экономистов?

Это стереотип из 90-х. Регулярно в БАГСУ поступают звонки с просьбой подобрать хорошего юриста или экономиста, но все выпускники, как правило, уже трудоустроены. Поэтому в вузе предлагают обратить внимание на выпускников этого года.

Сколько действуют результаты ЕГЭ?