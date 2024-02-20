В Башкирии планируют расширять особую экономическую зону «Алга»

Радий Хабиров поручил к 1 июня найти системных инвесторов для расширения особой экономической зоны «Алга». Эта тема вошла в основную повестку заседания правительства сегодня. Речь идёт о земельных участках города Агидель. Для увеличения площади ОЭЗ также планируют задействовать территории в Уфимском районе и городе Салавате. На совещании также обсудили рост производства пищевой продукции. По словам Радия Хабирова, за прошедший год был показан хороший результат, но в 2024 году показатели необходимо увеличить.
Заседание уже традиционно началось с награждения. На прошедших выходных завершилась Спартакиада по зимним видам спорта. Сборная Башкортостана завоевала 17 медалей различного достоинства. Особенно запомнилось выступление биатлонистов. Заняв четвёртое место на эстафете, они должны были получить бронзовые медали. Но приняли решение отдать их белорусской команде, которая стала третьей, но выступала вне зачета. Сегодня спортсмены и их тренер получили награды из рук главы республики.
Дружба республик укрепляется и в экономике. Соглашения, которые были подписаны в ходе рабочей поездки Радия Хабирова, уже не на бумаге, а на этапе проектировки. Так, белорусские резиденты помогут расширить особую экономическую зону «Алга» в Уфимском районе. А вот для территории площадью порядка 800 гектаров в городе Агидель инвесторы пока не найдены. Радий Хабиров поручил исправить ситуацию до 1 июня. Заинтересовать вкладчиков планируют при помощи транспортной инфраструктуры.
Увеличат и объём производства пищевой продукции. В 2023 году он вырос на 11%. Глава Башкортостана назвал этот показатель хорошим результатам, но недостаточным. Всего на период до 2030 года намечен целый ряд инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли.
Обсудили и план проведения Дня защитника Отечества. Перед главами муниципалитетов поставили задачу подойти к празднованию в полной боевой готовности. Особое внимания уделят семьям участников специальной военной операции. Торжественные мероприятия пройдут по всей республике.