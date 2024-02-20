В Башкирии планируют расширять особую экономическую зону «Алга»

Радий Хабиров поручил к 1 июня найти системных инвесторов для расширения особой экономической зоны «Алга». Эта тема вошла в основную повестку заседания правительства сегодня. Речь идёт о земельных участках города Агидель. Для увеличения площади ОЭЗ также планируют задействовать территории в Уфимском районе и городе Салавате. На совещании также обсудили рост производства пищевой продукции. По словам Радия Хабирова, за прошедший год был показан хороший результат, но в 2024 году показатели необходимо увеличить.

Заседание уже традиционно началось с награждения. На прошедших выходных завершилась Спартакиада по зимним видам спорта. Сборная Башкортостана завоевала 17 медалей различного достоинства. Особенно запомнилось выступление биатлонистов. Заняв четвёртое место на эстафете, они должны были получить бронзовые медали. Но приняли решение отдать их белорусской команде, которая стала третьей, но выступала вне зачета. Сегодня спортсмены и их тренер получили награды из рук главы республики.

Ребята собрались и приняли решение отдать свои медали команде Белоруссии. Мы, тренерский штаб, только были за. После, как медали уже передали, тренерский штаб Белоруссии зашёл к нам, к тренерам, также поблагодарил нас и сказал: «Теперь наша дружба будет навсегда и навеки. Спасибо, ребята» Виктор Никитин, главный тренер сборной команды Республики Башкортостан по биатлону

То, что в республике отметили наши достижения – мы благодарны, это очень приятно. Очень приятно именно видеть отдачу. Не только в плане того, что ты понимаешь, что поддерживается биатлон, но и просто такие эмоциональные моменты – просто рукопожатие, честные какие-то слова. Это нас тоже мотивирует и придаёт нам сил. Антон Бабиков, биатлонист, член сборной команды Республики Башкортостан

Дружба республик укрепляется и в экономике. Соглашения, которые были подписаны в ходе рабочей поездки Радия Хабирова, уже не на бумаге, а на этапе проектировки. Так, белорусские резиденты помогут расширить особую экономическую зону «Алга» в Уфимском районе. А вот для территории площадью порядка 800 гектаров в городе Агидель инвесторы пока не найдены. Радий Хабиров поручил исправить ситуацию до 1 июня. Заинтересовать вкладчиков планируют при помощи транспортной инфраструктуры.

Вот для вас задача – это Агидель. Оформите мое поручение. Вот мэр слушает Агидели, вот вам прежде всего и мэру. До 1 июня я жду предложения, чтоб там был системный инвестор. Ищите. До 1 июня, подчеркиваю, чтобы вы нашли туда инвестора, ладно? Отодвиньте, может, какие-то другие задачи, иначе мы никогда ситуацию в Агидели не сдвинем. Сейчас у нас есть уникальный шанс, подчеркиваю, наложить туда прекрасный налоговый режим, особая экономическая зона. Так работайте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Увеличат и объём производства пищевой продукции. В 2023 году он вырос на 11%. Глава Башкортостана назвал этот показатель хорошим результатам, но недостаточным. Всего на период до 2030 года намечен целый ряд инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли.

Мы ставку делаем на малые формы хозяйствования. Это по инициативе главы республики запущена программа поддержки до 40% наших МСП, небольшие предприятия, это тоже увеличение переработки. И, конечно, это инвестиции: в молочную отрасль, это инвестиции в сахарный, растительный кластеры. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан