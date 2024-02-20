В Уфе заработала новая поликлиника для взрослых и детей

В уфимском посёлке Нагаево заработала новая поликлиника для взрослых и детей. Глава республики Радий Хабиров сегодня ознакомился с возможностями медучреждения. Оно оснащено необходимым оборудованием для обследования и оказания первичной медпомощи. Ежедневно поликлинику смогут посещать 320 человек. Для разрастающегося поселка, медучреждение уже требовалось, тем более, оно рассчитано и на жителей ближайших населённых пунктов.

Осмотр у врача, когда развлекает мама, не так страшен. В новой поликлинике создали условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Стены в ярких рисунках, на стене телевизор, показывающий только мультфильмы и ещё отдельная игровая зона. Тому, что медицина стала, наконец, ближе к дому, обрадовались родители малышей.

Раньше в Нагаево был только ФАП и пара специалистов. Хворающим, в основном, приходилось ездить в центр города. Поэтому новое медучреждение – объект долгожданный. Глава республики ознакомился с возможностями поликлиники. Ежедневно её смогут посещать 320 человек – и дети и взрослые.

Стоимость новой поликлиники – более 500 млн рублей. Средства выделены компанией «Башнефть». Силами республики также проводится большая работа в части обновления или строительства медицинских учреждений. Примечательно, что без внимания не остаются и новые, быстро расширяющиеся посёлки.

Чрезвычайно актуальна. Нагаево – крупный населённый пункт. Здесь проживают несколько десятков тысяч человек. Поэтому поликлиника была долгожданным объектом. Посёлки вокруг Уфы разрастаются так быстро, что мы не всегда успеваем такими же темпами строить соцобъекты. Здесь несколько лет назад возвели новую школу. Теперь решили задачу ввода поликлиники. Сейчас проектируем физкультурно-оздоровительный комплекс. Здорово, что люди возводят дома, создают семьи. И для того, чтобы они жили комфортно, нам необходимо будет построить новую большую школу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В детском блоке ведут приём врачи-педиатры. Работают отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики. Во взрослой поликлинике есть процедурный кабинет, имеется бокс для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, терапевтическое отделение, женская консультация.

Отдельные входные группы поликлиник и удобное расположение кабинетов врачей сделаны для того, чтобы снизить риски больших очередей. Тем более что, число пациентов здесь явно увеличится.