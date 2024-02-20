Ректоры и представители Евразийского НОЦ ответили на вопросы абитуриентов

Что ждёт абитуриентов в 2024 году, как правильно подать документы, как будут распределяться бюджетные места, наличие льгот для будущих студентов и возможность стажировки в ведомствах республики? На эти и другие вопросы, интересующие абитуриентов и их родителей, ответили ректоры башкирских вузов, представители Евразийского НОЦ и республиканского Министерства образования и науки.

По словам специалистов, наиболее востребованными в текущем году, являются социально экономические специальности и сфере IT. Так же они отметили, важность приёма активного участия в мероприятиях, которые дают дополнительные баллы при поступлении, так как в текущем году несколько баллов могут сыграть важную роль.