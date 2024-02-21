В Башкирии карета скорой помощи влетела под локомотив: погибла пациентка

Накануне вечером в Стерлитамаке на железнодорожном переезде произошла авария с участием кареты скорой помощи и маневренного локомотива: погиб один человек, четверо получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, для извлечения всех, кто находился в «скорой», потребовалась помощь спасателей: они деблокировали автомобиль. Погибшая – 68-летняя пациентка, которую бригада везла в стационар.

Травмы различной степени тяжести получили два фельдшера, водитель и тот, кто сопровождал пациентку.

По предварительной версии, водитель неотложки торопился доставить пациентку в больницу, из-за чего выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Локомотив экстренно затормозил, но столкновение было неизбежно.

Начата доследственная проверка.

Сегодня стало известно о состоянии пострадавших, которых после аварии доставили в первую городскую больницу Стерлитамака. По информации пресс-службы минздрава Башкирии, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Состояние остальных троих – средней степени тяжести.

В ведомстве уточнили, что всем оказывается вся необходимая медпомощь, самочувствие пациентов – на личном контроле главы регионального минздрава Айрата Рахматуллина. Также ситуация находится на контроле руководства Башкирии.