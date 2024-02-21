В Башкирии дети и супруга ждут возвращения добровольца из зоны СВО

В августе 2022-го житель Благовещенска решил отправиться на защиту Донбасса. На передовой он взял себе позывной «Татарин». О нем корреспонденту местного издания «Панорама» Гульнур Абдуллиной рассказала супруга добровольца Наталья.
Его срочная служба прошла в Чечне. Вернулся, устроился на работу и познакомился с будущей женой. Парень рассказал ей о том, что планирует заключить контракт и дальше служить в армии. Наталья его поддержала, и они отправились на службу в Нижегородскую область, где и сыграли свадьбу.
Но семью тянуло на Родину – в Башкирию, и они приняли решение вернуться.
Когда началась спецоперация, «Татарин» сразу же отправился заключать контракт с Минобороны России. Супруга восприняла его решение спокойно.
Боец уже находился на фронте, когда в один из дней он перестал выходить на связь. Ей позвонили с незнакомого номера.
В январе этого года «Татарин» приехал домой в отпуск. По словам Натальи, муж очень переживает за сослуживцев. Она предлагала ему пройти еще одну военную комиссию, чтобы он подольше побыл дома. Но мужчина отказался.
А еще женщина признается, что оптимизм супруга помогает ей пережить разлуку. Она верит в лучшее и ждет возвращения любимого.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Панорама» (г. Благовещенск)