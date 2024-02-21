В Башкирии дети и супруга ждут возвращения добровольца из зоны СВО

В августе 2022-го житель Благовещенска решил отправиться на защиту Донбасса. На передовой он взял себе позывной «Татарин». О нем корреспонденту местного издания «Панорама» Гульнур Абдуллиной рассказала супруга добровольца Наталья.

Фото №1 - В Башкирии дети и супруга ждут возвращения добровольца из зоны СВО

Его срочная служба прошла в Чечне. Вернулся, устроился на работу и познакомился с будущей женой. Парень рассказал ей о том, что планирует заключить контракт и дальше служить в армии. Наталья его поддержала, и они отправились на службу в Нижегородскую область, где и сыграли свадьбу.

Но семью тянуло на Родину – в Башкирию, и они приняли решение вернуться.

Когда началась спецоперация, «Татарин» сразу же отправился заключать контракт с Минобороны России. Супруга восприняла его решение спокойно.

Боец уже находился на фронте, когда в один из дней он перестал выходить на связь. Ей позвонили с незнакомого номера.   

Это командир вашего супруга. Вы не переживайте, он сломал ногу, поэтому его отправили в госпиталь в Белгород. Как сломал ногу? Почему сам не позвонил? Эти вопросы постоянно крутились в голове. Ждала звонка, но муж не выходил на связь. Потом только узнала, что в блиндаж, в котором они были, попал снаряд, его нога была раздроблена. Когда муж позвонил и сказал, что его переводят в госпиталь в Москву, я в тот же день уже была в столице. Смотрела на него и благодарила Бога за то, что жив.

Наталья, супруга добровольца СВО

В январе этого года «Татарин» приехал домой в отпуск. По словам Натальи, муж очень переживает за сослуживцев. Она предлагала ему пройти еще одну военную комиссию, чтобы он подольше побыл дома. Но мужчина отказался.  

А еще женщина признается, что оптимизм супруга помогает ей пережить разлуку. Она верит в лучшее и ждет возвращения любимого.

Пусть наши дети не знают, что такое взрывы гранат, пусть не слышат свист пуль. Ну, а тем, кто ждет, пожелаю сил и терпения. Пусть наши мужья, сыновья, отцы, друзья вернутся домой! Когда-то наши деды ковали Победу. Теперь пришла очередь наших мужчин. Горжусь ими.

Наталья, супруга добровольца СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: издание «Панорама» (г. Благовещенск)

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