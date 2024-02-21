В Башкирии дети и супруга ждут возвращения добровольца из зоны СВО

Это командир вашего супруга. Вы не переживайте, он сломал ногу, поэтому его отправили в госпиталь в Белгород. Как сломал ногу? Почему сам не позвонил? Эти вопросы постоянно крутились в голове. Ждала звонка, но муж не выходил на связь. Потом только узнала, что в блиндаж, в котором они были, попал снаряд, его нога была раздроблена. Когда муж позвонил и сказал, что его переводят в госпиталь в Москву, я в тот же день уже была в столице. Смотрела на него и благодарила Бога за то, что жив.

Наталья, супруга добровольца СВО