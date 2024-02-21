Спасатели Башкирии помогли отшельнику

В Белорецком районе спасатели помогли 75-летнему пенсионеру, который живёт в одной из деревень совершенно один.

В населенный пункт мужчина переехал ещё в 2013 году. Тогда в нескольких домах ещё жили люди, но вскоре деревня опустела совсем. В домах нет электричества и газа, но оставшийся в одиночестве пенсионер спокойно живёт в таких условиях. Он получает пенсию и покупает продукты в соседних населенных пунктах.