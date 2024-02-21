Спасатели Башкирии помогли отшельнику

В Белорецком районе спасатели помогли 75-летнему пенсионеру, который живёт в одной из деревень совершенно один.
В населенный пункт мужчина переехал ещё в 2013 году. Тогда в нескольких домах ещё жили люди, но вскоре деревня опустела совсем. В домах нет электричества и газа, но оставшийся в одиночестве пенсионер спокойно живёт в таких условиях. Он получает пенсию и покупает продукты в соседних населенных пунктах.
Однако этой зимой дорогу в деревню замело. Выбраться пенсионеру не удалось. Он рассказал о беде случайному лыжнику, тот рассказал о случившемся ещё одному человеку, которому удалось разыскать племянницу пенсионера. Женщина обратилась к спасателям, которые благополучно добрались до отшельника на снегоходе. Специалисты свозили мужчину до ближайшего поселка – он получил пенсию, купил продукты и спокойно вернулся в свой дом.