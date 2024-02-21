В Уфе за сутки пресекли 405 нарушений ПДД

В Уфе прошли проверки автомобилистов. В ГИБДД региона рассказали о результатах рейдов.
Так, за сутки инспекторы пресекли 405 нарушений правил дорожного движения. Среди них 33 нарушения правил применения ремней безопасности; 37 несоблюдений требований дорожных знаков, разметки; 29 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 20 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Также к ответственности был привлечён 31 пешеход.
В Уфе зафиксировали 49 дорожно-транспортных происшествий. В одной аварии пострадал один человек.