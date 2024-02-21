В Уфе прошел Всероссийский патриотический концерт «Россия – это мы!»

Уфа вошла в число городов страны, принявших Всероссийский патриотический концерт «Россия – это мы!». Столицу республики посетили советник главного исполнительного директора «Роснефти» в ранге вице-президента, глава Федерации карате России Сергей Цой и его супруга, народная артистка России Анита Цой.

«Россия – это мы!». Патриотический концерт в Уфе собрал более тысячи работников нефтегазовой отрасли республики. Главный посыл – объединение и сплочение граждан России во имя процветания страны. Советник главного исполнительного директора «Роснефти» в ранге вице-президента, глава Федерации карате России Сергей Цой поблагодарил башкирских нефтяников за добросовестный труд и большой вклад в развитие региона. «Башнефть» на протяжении десятилетий остается главной опорой экономики Башкортостана.

В Республике Башкортостан «Роснефть» представлена мощным промышленным комплексом, который формирует группа предприятий «Башнефть». Это крупнейшая промышленная компания и главная социально-экономическая опора региона. «Башнефть» на протяжении нескольких десятков лет сохраняет передовые позиции в экономике республики, а также является ее крупнейшим налогоплательщиком и ключевым социальным партнёром. Сергей Цой, советник главного исполнительного директора «Роснефти», глава Федерации карате России

Сергей Цой пообщался с гостями о глобальных изменениях в геополитике, экономике и социальной сфере. Он привел слова Президента России Владимира Путина, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед даже в условиях беспрецедентного экономического давления стран Запада.

Кульминацией патриотического вечера стало выступление народной артистки России Аниты Цой и трио «Реликт».

Я соскучилась по Уфе, по уфимцам. Здесь всегда очень тепло, хорошо принимают. Концерт необычный, потому что именно сейчас в моём исполнении звучат нетленки, песни военных лет, которые мы все с самого детства знаем, любим. Анита Цой, народная артистка Российской Федерации

Со сцены прозвучали известные песни военных лет. Некоторые композиции зал слушал и подпевал стоя.

– Концерт очень понравился. Очень патриотический. Весь концерт я сидела покрытая мурашками, прям до глубины души тронуло.