Неадекватный житель Уфы таскал по лестницам свою мать, душил отца и соседку

Инцидент произошел в Уфе. По информации телеканала UTV, сын приехал в гости к своим родителям. Сначала неадекват набросился на собственного отца и стал душить его. Затем полуголый дебошир протащил по лестнице до первого этажа свою мать.

В лифте он умудрился повалить соседку на пол и тоже стал душить. Его агрессию запечатлели камеры наблюдения.

Сами жильцы дома предполагают, что мужчина был под воздействием запрещенных веществ. На место выезжали медики. Они забрали хулигана с собой.

Сообщение о происшествии поступило в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.