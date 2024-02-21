Неадекватный житель Уфы таскал по лестницам свою мать, душил отца и соседку

Инцидент произошел в Уфе. По информации телеканала UTV, сын приехал в гости к своим родителям. Сначала неадекват набросился на собственного отца и стал душить его. Затем полуголый дебошир протащил по лестнице до первого этажа свою мать.
В лифте он умудрился повалить соседку на пол и тоже стал душить. Его агрессию запечатлели камеры наблюдения.
Сами жильцы дома предполагают, что мужчина был под воздействием запрещенных веществ. На место выезжали медики. Они забрали хулигана с собой.
Сообщение о происшествии поступило в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Видео: телеканал UTV