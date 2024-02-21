В Уфе проходит шестое заседание Госсобрания Башкирии

В республике один из самых низких уровней преступности по сравнению с другими субъектами страны. Об этом глава МВД заявил в своем докладе на заседании Госсобрания, которое проходит в эти минуты. В мероприятии принимает участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Основная часть повестки связана с проектами республиканских законов. Также парламентарии рассмотрят проекты федеральных законов, поступившие из Госдумы.

В повестку шестого заседания Госсобрания включено 40 вопросов. Около половины из них вынесены на рассмотрение впервые. Среди наиболее значимых, например, можно выделить закон «Об установлении ставки единого сельхозналога на территории Республики Башкортостан». Для аграриев предлагают установить 0%, но при условии, если численность работников не сократилась больше чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Льготный режим налогообложения будет действовать с 2024 по 2026 год. Таким образом парламентарии надеются стимулировать бизнес к развитию.

Изменения предлагается внести в закон о ветеринарии. Депутаты предлагают постепенный отказ от практики захоронения биологических отходов в скотомогильниках и переход к другим, более современным методам обращения с ними. Устанавливается запрет на создание новых скотомогильников, эксплуатация имеющихся разрешается до 1 января 2030 года.

Также депутаты рассмотрят поправки в закон о выборах. В частности, предлагается принять нормы об особом порядке голосования доя участников СВО. Кроме того, устанавливается запрет для кандидатов размещать агитацию на сайтах иноагентов.