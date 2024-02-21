В Мечетлинском районе на полную мощность запускают обновлённую больницу

Больше кислорода, современное оборудование и увеличение количества койко-мест для пациентов. В Мечетлинском районе на полную мощность запускают обновлённую больницу. Возведён дополнительный корпус. Его объединили с уже существующей Большеустьикинской ЦРБ. Это не только позволило обеспечить более комфортное лечение для пациентов, но и упростило жизнь врачам.

Задыхающаяся от кашля малышка – одна из первых пациенток педиатрического отделения обновлённой Большеустьикинской больницы. Статус не сказать что почётный. Но условия лечения теперь более комфортные.

Я была в стационаре, но там условия совсем, конечно, другие были. Сейчас тут и тепло, и светло, условия намного лучше. Вызов врача, светильники очень хорошие, ночью очень помогают, кислородные отводки. Екатерина Шакирова, пациентка

Детское отделение в новом здании рассчитано на 13 коек. Корпус также вместил терапевтическое отделение на 21 место. Установили современное оборудование. Теперь лечат даже стены, но, в отличие от дома, в медучреждении они функциональные – с кислородными магистралями.

Проще стало и медикам. Качество диагностики повышает новый химический анализатор в лаборатории, оборудованные кабинеты УЗИ, ФГДС, рентген. Помогает ставить диагнозы и компьютерный томограф, который делает 32 снимка в один оборот.

Тут два аппарата установлены: это рентген и зубной рентген. С зубным тоже мучились мы, ремонтировали старый, потом рентгеновская трубка пришла в негодность, невозможно было ремонтировать. И вот благодаря этой стройке для жителей нашего района появилась возможность обследоваться и на таком аппарате. Булат Саетов, главный врач Большеустьикинской ЦРБ