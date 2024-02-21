В Уфу санавиацией доставили всех пострадавших в аварии с поездом

Взял этих пациентов на личный контроль, об их состоянии мне докладывают ежедневно. Сегодня посетил их и провел обход. Во всех случаях будет проведено консервативное лечение, операции пострадавшим не требуются.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ