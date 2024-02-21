В Уфу санавиацией доставили всех пострадавших в аварии с поездом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что санитарная авиация доставила в Уфу всех пострадавших в аварии с поездом.

Фото №1 - В Уфу санавиацией доставили всех пострадавших в аварии с поездом

Напомним, 20 февраля в Стерлитамаке машина скорой помощи попала под тепловоз. В аварии на железнодорожном переезде погибла одна пассажирка, а ещё четверо пострадали.

Пострадавших уже осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог. Они дали свои заключения и скорректировали тактику лечения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взял этих пациентов на личный контроль, об их состоянии мне докладывают ежедневно. Сегодня посетил их и провел обход. Во всех случаях будет проведено консервативное лечение, операции пострадавшим не требуются.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 
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