В Уфе по вине таксиста погибла женщина

В Уфе перед судом предстал таксист, по вине которого произошла смертельная авария. Подробности инцидента напомнили в пресс-службе Калининского районного суда.
В сентябре 2022 года в вечернее время мужчина на «Лада Веста» не уступил дорогу машине «Лада Гранта», у которой было приоритетное право движения. Произошло столкновение. В аварии погибла пассажирка первого авто. Пассажиру второго автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.
Таксист частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.