В Уфе по вине таксиста погибла женщина

В Уфе перед судом предстал таксист, по вине которого произошла смертельная авария. Подробности инцидента напомнили в пресс-службе Калининского районного суда.

В сентябре 2022 года в вечернее время мужчина на «Лада Веста» не уступил дорогу машине «Лада Гранта», у которой было приоритетное право движения. Произошло столкновение. В аварии погибла пассажирка первого авто. Пассажиру второго автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.