В Уфе запускают проект «Городская электричка»

Власти башкирской столицы совместно с РЖД планируют запустить проект «Городская электричка». Об этом сообщил глава Администрации Уфы Ратмир Мавлиев в ходе очередного заседания Горсовета.
Старт проекта позволит горожанам сократить время в пути.
Кроме того, в планах города в этом году – закупка 10 новых троллейбусов, обустройство разворотных площадок, остановочных пунктов, парковок и установка освещения на сумму около 100 млн рублей.
Ратмир Мавлиев уточнил, что первый транспортно-пересадочный узел будет заработает в Деме уже в июне текущего года.