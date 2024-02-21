В Уфе запускают проект «Городская электричка»

Власти башкирской столицы совместно с РЖД планируют запустить проект «Городская электричка». Об этом сообщил глава Администрации Уфы Ратмир Мавлиев в ходе очередного заседания Горсовета.

Фото №1 - В Уфе запускают проект «Городская электричка»

Старт проекта позволит горожанам сократить время в пути.

Если на автобусе путь от Шакши до Демы составляет порядка 1,5 часов, то на электричке — всего 40 минут, и это за 28 рублей — быстро и недорого.

Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфа

Кроме того, в планах города в этом году – закупка 10 новых троллейбусов, обустройство разворотных площадок, остановочных пунктов, парковок и установка освещения на сумму около 100 млн рублей.  

Ратмир Мавлиев уточнил, что первый транспортно-пересадочный узел будет заработает в Деме уже в июне текущего года.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Пенальти