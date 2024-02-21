В Башкирии в крупном строительном магазине произошел сильный пожар

Пожар в строительном магазине в селе Раевском потушен. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате возгорания в помещениях горели строительные материалы на площади 100 «квадратов» и кровля здания на такой же площади.   

Фото №1 - В Башкирии в крупном строительном магазине произошел сильный пожар

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС по республике, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили, что установление всех причин и обстоятельств пожара находится на контроле ведомства.

Фото: прокуратура РБ 

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