В Башкирии в крупном строительном магазине произошел сильный пожар

Пожар в строительном магазине в селе Раевском потушен. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате возгорания в помещениях горели строительные материалы на площади 100 «квадратов» и кровля здания на такой же площади.
Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС по республике, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили, что установление всех причин и обстоятельств пожара находится на контроле ведомства.
Фото: прокуратура РБ