Поддержка бойцов СВО и нулевой сельхозналог: итоги шестого заседания Госсобрания Башкирии

Нулевой сельхозналог, упрощенный порядок выкупа исторических зданий и кремация вместо захоронения. Вот только часть из того, что парламентарии обсудили в рамках пленарного заседания Госсобрания. В мероприятии принял участие глава республики. Кроме того, министр внутренних дел рассказал о мерах по противодействию преступности.

В повестке шестого заседания Госсобрания – около сорока вопросов по законопроектам, из них половина рассматривается впервые. Но прежде чем приступить к основной части, слово запросил депутат Джефф Монсон. Экс-боец в прошлом году открыл на Донбассе бесплатную спортивную школу. Он рассказал о своем бывшем ученике, который сейчас защищает интересы страны в рядах Вооруженных сил. Ему, как и другим военнослужащим на передовой, по словам Джеффа, нужно больше помощи.

Зампредседателя парламента Салават Хусаинов в ответ рассказал о большой работе, которую депутаты уже выполняют для нужд спецоперации. При этом согласился: поддержку в этом направлении нужно активно продолжать и дальше.

С участниками спецоперации была связана одна из поправок в законе о предстоящих выборах. Депутаты предлагают установить для них возможность голосования в особом порядке. Другое нововведение касается уже самих кандидатов: речь идёт о запрете размещать агитацию на сайтах иноагентов.

Рассмотрели несколько законопроектов из сферы сельского хозяйства. Один из них, например, предусматривает установление нулевой ставки сельхозналога. Правда, при условии, что численность работников агропредприятия не сократится больше чем на 10%. Льготный режим будет действовать с 2024 по 2026 год.

Другая норма регламентирует новые правила утилизации погибшего скота. Изменения предлагается внести в закон о ветеринарии. Депутаты предлагают постепенный отказ от практики захоронения биологических отходов в скотомогильниках и переход к другим, более современным методам обращения с ними. Устанавливается запрет на создание новых скотомогильников, эксплуатация имеющихся разрешается до 1 января 2030 года.

В окончательном чтении приняли закон о приватизации объектов культурного наследия. Как говорят в комитете по имущественным отношениям, это можно сделать в упрощенном порядке. Речь идёт о тех зданиях, которые нуждаются в реконструкции и не имеют при этом рачительного хозяина. Предприниматели могут приобрести их за один рубль сначала в аренду, а затем уже через пару лет полностью выкупить, с соблюдением определенных условий.

Навести порядок, в том числе с уборкой снега, должна помочь и поправка в закон о местном самоуправлении. Депутаты предложили передать муниципальным учреждениям функции контроля за благоустройством территорий.

С ежегодным отчетом на заседании выступил министр внутренних дел по республике. По его словам, уровень преступности в Башкортостане существенно ниже, чем в других субъектах страны. Стало меньше разбоев, грабежей, краж. Зато растет число киберпреступлений. Каждый день жители региона переводят мошенникам свыше 6 млн рублей.