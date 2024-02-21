В Сибае отремонтируют школы и реконструируют гидроузел

В следующем году в Сибае начнут реконструкцию гидроузла на реке Худолаз. Это один из важнейших объектов водоснабжения города. Сроки обозначил премьер министр Правительства Андрей Назаров во время рабочей поездки по Зауралью. Все подготовительные и проектно-изыскательские работы должны завершить до конца текущего года.
В ходе визита глава кабмина также осмотрел один из колледжей и проверил состояние школ, нуждающихся в ремонте. В частности, обновления требует школа №8. Там запланировано более 400 видов работ. К замене кровли необходимо приступить уже в мае, тогда же начинать оснащение пищеблока необходимым оборудованием. Еще один объект, которому необходима модернизация, – школа №1 города Сибая. Назаров поручил провести экспертное обследование стен и приступить к формированию проектно-сметных документов.
В Сибайском колледже строительства и сервиса Андрей Назаров встретился со студентами и педагогами. Там обучают по 13 специальностям, дают дополнительное образование по 11 направлениям, ведут курсы повышения квалификации для педагогов. Помимо этого, учреждение оказывает посильную помощь в оснащении СВО обмундированием. Студенты шьют маскировочные сети, одежду, бронежилеты, варят печи. Назаров обещал помочь колледжу с приобретением швейных машин. Также для учащихся по его поручению организуют экскурсии по Межвузовскому студенческому кампусу.