В Сибае отремонтируют школы и реконструируют гидроузел

В следующем году в Сибае начнут реконструкцию гидроузла на реке Худолаз. Это один из важнейших объектов водоснабжения города. Сроки обозначил премьер министр Правительства Андрей Назаров во время рабочей поездки по Зауралью. Все подготовительные и проектно-изыскательские работы должны завершить до конца текущего года.

В ходе визита глава кабмина также осмотрел один из колледжей и проверил состояние школ, нуждающихся в ремонте. В частности, обновления требует школа №8. Там запланировано более 400 видов работ. К замене кровли необходимо приступить уже в мае, тогда же начинать оснащение пищеблока необходимым оборудованием. Еще один объект, которому необходима модернизация, – школа №1 города Сибая. Назаров поручил провести экспертное обследование стен и приступить к формированию проектно-сметных документов.