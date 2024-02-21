В Башкирии прошли мероприятия в честь Международного дня родных языков

В честь Международного дня родных языков, который отмечается 21 февраля, в образовательных учреждениях республики прошли тематические мероприятия. Для системы образования Башкортостана праздник имеет особое значение. В школах региона изучают 13 родных языков, в дошкольных и учреждениях дополнительного образования – 15.

В стенах УУНиТ сегодня прошла конференция, посвященная полилингвальному образованию и известному профессору Мухтару Ахтямову. Его научная деятельность была посвящена изучению башкирского языка. В республике с 2019 года работают восемь полилингвальных школ – в Уфе, Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске, Учалах, Хайбуллинском и Мишкинском районах.