Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом» из Владивостока в домашнем матче

Сегодня «Салават Юлаев» начнёт заключительную домашнюю серию в этом регулярном сезоне чемпионата КХЛ. Наша команда на льду «Уфа-Арены» примет «Адмирала» из Владивостока. Уфимцы подходят к этому матчу после трёх поражений на выезде от лидеров запада – СКА, «Локомотива» и «Динамо».

«Адмирал» в последней игре одержал крупную победу над «Трактором» со счётом 6:1. Команда из Владивостока уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф. «Юлаевцы» – третьи на Востоке и отстают от лидирующего «Авангарда» на 4 очка. Прямую трансляцию сегодняшней встречи смотрите на БСТ в 18:45.