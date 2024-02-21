В Москве уроженцам Башкирии рассказали, как помочь малой родине

Как помочь своей Родине, своим землякам? В Госдуме состоялось рабочее совещание с членами совета по предпринимательству при Полпредстве Башкортостана в Москве. Строители, экономисты, врачи, педагоги, спортсмены – все они живут в Москве, работают на разных предприятиях, многие на тех, которые создали сами.

Они собрались на встречу, чтобы познакомиться с проектом «Атайсал». Участники признавались, что самостоятельно пытались найти возможность для помощи родной земле. Проект «Атайсал» существует уже три года, за это время было привлечено более 1 миллиарда рублей, реализовано около 22 тысяч проектов. Среди них – строительство и ремонт соцобъектов, благоустройство парков, помощь школам, детсадам, домам культуры, библиотекам, фестивали и мероприятия.