В Москве уроженцам Башкирии рассказали, как помочь малой родине

Как помочь своей Родине, своим землякам? В Госдуме состоялось рабочее совещание с членами совета по предпринимательству при Полпредстве Башкортостана в Москве. Строители, экономисты, врачи, педагоги, спортсмены – все они живут в Москве, работают на разных предприятиях, многие на тех, которые создали сами.
Они собрались на встречу, чтобы познакомиться с проектом «Атайсал». Участники признавались, что самостоятельно пытались найти возможность для помощи родной земле. Проект «Атайсал» существует уже три года, за это время было привлечено более 1 миллиарда рублей, реализовано около 22 тысяч проектов. Среди них – строительство и ремонт соцобъектов, благоустройство парков, помощь школам, детсадам, домам культуры, библиотекам, фестивали и мероприятия.
В рамках «Атайсала» по всей республике ставят памятники и обелиски, строят и ремонтируют мечети и церкви, устанавливают детские и спортплощадки, благоустраивают родники и кладбища. В конце апреля в Башкортостане пройдет третий форум «Сила Отечества». На него приглашают всех земляков, желающих принять созидательное участие в развитии родной республики.