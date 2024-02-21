В Башкирии продолжается развитие синхронного плавания

Развитие синхронного плавания в Башкортостане продолжается. Этот вид спорта существует в регионе всего семь лет, но в последние годы появились первые большие успехи – золотые медали на всероссийских соревнования, а также поездки на первенства страны.
На тренировках постоянный подсказ от Яны Терегуловой – старшего тренера сборной республики Башкортостан по синхронному плаванию. Сама девушка не синхронистка, а мастер спорта по плаванию. Тем не менее, несколько лет назад она загорелась идеей развивать этот необычный вид спорта в нашем регионе. Условия для работы непростые, но весь тренерский состав сборной регулярно ездит на курсы повышения квалификации, берёт мастер-классы и общается с чемпионами мира. Всё это помогает повышать уровень синхронного плавания во всём Башкортостане.
В январе в Москве состоялось первенство России по синхронному плаванию среди юниоров от 15 до 18 лет. Впервые на таком статусном турнире участвовала спортсменка из нашей республики. Эльвина Аймагамбетова пришла в синхронное плавание поздно, для этого вида спорта, в 11 лет. Сейчас девушке 18 и впереди учёба в университете, тем не менее, уходить из профессионального Эльвина не собирается. Хочет стать мастером спорта, а впоследствии и тренером.
А вот Карина Фазлыева в прошлом году завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Это тоже стало прорывом для республиканского синхронного плавания. Фазлыева в этом виде спорта уже пять лет, причём пришла в бассейн после занятия гимнастикой. Хорошая растяжка помогла Карине быстро освоиться в синхронном плавании.
В прошлом году сразу четыре синхронистки выполнили звание кандидата в мастера спорта. На этом останавливаться не собираются. В федерации ждут успехов на ближайших первенствах России среди юниоров младшей группы. Опыт – это тоже хорошо, но наши девушки способны покорять новые вершины.