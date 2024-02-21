В Башкирии продолжается развитие синхронного плавания

Развитие синхронного плавания в Башкортостане продолжается. Этот вид спорта существует в регионе всего семь лет, но в последние годы появились первые большие успехи – золотые медали на всероссийских соревнования, а также поездки на первенства страны.

На тренировках постоянный подсказ от Яны Терегуловой – старшего тренера сборной республики Башкортостан по синхронному плаванию. Сама девушка не синхронистка, а мастер спорта по плаванию. Тем не менее, несколько лет назад она загорелась идеей развивать этот необычный вид спорта в нашем регионе. Условия для работы непростые, но весь тренерский состав сборной регулярно ездит на курсы повышения квалификации, берёт мастер-классы и общается с чемпионами мира. Всё это помогает повышать уровень синхронного плавания во всём Башкортостане.

Я думаю, Стерлитамак, две девчонки в сборной республики, они постоянно ездят на соревнования. Они близки, чтобы конкурировать с Уфой. Остальные города пытаются начать. В Туймазах шевеление происходит, но пока далеко. Думаю, постепенно будем охватывать всё больше городов России. Яна Терегулова, старший тренер сборной Башкортостана по синхронному плаванию

В январе в Москве состоялось первенство России по синхронному плаванию среди юниоров от 15 до 18 лет. Впервые на таком статусном турнире участвовала спортсменка из нашей республики. Эльвина Аймагамбетова пришла в синхронное плавание поздно, для этого вида спорта, в 11 лет. Сейчас девушке 18 и впереди учёба в университете, тем не менее, уходить из профессионального Эльвина не собирается. Хочет стать мастером спорта, а впоследствии и тренером.

Совсем недавно ездила на первенство России по СП среди юниоров, это очень высокий уровень, интересно было посмотреть на спортсменок. Сборницам, конечно, тяжело бороться было, потому что в нашем регионе СП открылось совсем недавно. Тем не менее, мы уже тянемся к этим целям, стараемся выступать и выезжать на соревнования, подтягивать свой уровень. Эльвина Аймагамбетова, кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию

А вот Карина Фазлыева в прошлом году завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Это тоже стало прорывом для республиканского синхронного плавания. Фазлыева в этом виде спорта уже пять лет, причём пришла в бассейн после занятия гимнастикой. Хорошая растяжка помогла Карине быстро освоиться в синхронном плавании.

Мы тренируемся 6 раз в неделю, сначала у нас вода или зал, всегда по-разному, отрабатываем произвольную программу и технические элементы, фигуры на воде, в зале подтягиваем физподготовку, ОФП, растяжка. Карина Фазлыева, кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию