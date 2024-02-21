В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике «Аленький цветочек»

В Уфе прошли региональные соревнования по художественной гимнастике «Аленький цветочек». В турнире приняли участие около пятисот спортсменок. Конкуренцию башкирским атлеткам составили гости из Оренбурга. В программу соревнований вошли как индивидуальные состязания, так и групповые упражнения.

Заключительные наставления от тренера и выход на ковёр. Теперь все зависит только от спортсмена. В художественной гимнастике особенно ценится гибкость, растяжка, хорошая координация. Задача гимнасток – за короткое время продемонстрировать навык обращения с различными предметами.

Гимнастки выступали в нескольких видах программ. Так, Тамина Имамова демонстрировала свои навыки в 4-х из них: с булавами, обручем, мячом и без предмета. В этом виде спорта она уже 5 лет. За это время ей удалось выполнить первый взрослый разряд, а на уфимских стартах стать первой.

Главное в художественной гимнастике не переживать на выступлении, стараться. И думать, что ты делаешь. Тамина Имамова, победительница региональных соревнований «Аленький цветочек» по художественной гимнастике

Региональные соревнования «Аленький цветочек» в столице республики проводятся ежегодно около 10 лет. Изначально здесь выступали только начинающие спортсменки. Но сейчас эти старты объединили все возрастные категории. К тому же, гимнастки имели шанс повысить свой спортивный разряд.

Мне нравится, потому что тут много всего интересного. Я занимаюсь гимнастикой с 4-х лет, в этом году 7 лет будет. Мария Павловских, серебряный призёр региональных соревнований «Аленький цветочек» по художественной гимнастике

Уфимские старты проходили в трёх дней. 30 коллективов из республики и Оренбурга боролись за медали.

Календарь очень насыщенный. У нас проходят 29 соревнований в год, это только республиканские. Поэтому практически по 2-3 соревнования в месяц. Оксана Бикбулатова, президент федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан