В Уфе продолжаются матчи Ночной волейбольной лиги

Турнир проходит с ноября по май. Традиционно в соревнованиях принимают участие представители органов государственной власти, правоохранительных органов, крупнейших предприятий и организаций.
В этом году в Ночной волейбольной лиге участвует 42 коллектива. Накануне состоялась игра двух претендентов на первое место в группе. Объединённая команда Правительства Республики Башкортостан одержала победу над Уфимским университетом науки и технологий. Интересно, что на площадке в этот вечер друг против друга сыграли заместитель Премьер-министра Правительства республики Ирек Сагитов и ректор УУНИТа Вадим Захаров.