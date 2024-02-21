В Уфе продолжаются матчи Ночной волейбольной лиги

Турнир проходит с ноября по май. Традиционно в соревнованиях принимают участие представители органов государственной власти, правоохранительных органов, крупнейших предприятий и организаций.

В этом году в Ночной волейбольной лиге участвует 42 коллектива. Накануне состоялась игра двух претендентов на первое место в группе. Объединённая команда Правительства Республики Башкортостан одержала победу над Уфимским университетом науки и технологий. Интересно, что на площадке в этот вечер друг против друга сыграли заместитель Премьер-министра Правительства республики Ирек Сагитов и ректор УУНИТа Вадим Захаров.

Несмотря на плотный рабочий график, сотрудники находят время и силы заниматься спортом после рабочего времени. Это многого стоит! Считаю, что встречи между командами прошли отлично. Участники показали хорошую спортивную подготовку. Но самое главное – мы убедились в том, что мы – одна большая единая команда. Как в работе, так и за ее пределами.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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