В Уфе продолжаются матчи Ночной волейбольной лиги

Несмотря на плотный рабочий график, сотрудники находят время и силы заниматься спортом после рабочего времени. Это многого стоит! Считаю, что встречи между командами прошли отлично. Участники показали хорошую спортивную подготовку. Но самое главное – мы убедились в том, что мы – одна большая единая команда. Как в работе, так и за ее пределами.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан