В Уфе завершилось первенство республики по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 команд Башкортостана. Турнир стал первым в новом спортивном сезоне, и по его результатам будет сформирована сборная республики.
Ярослав Филатов очень активно начал свой первый поединок в Уфе. Парень из Стерлитамака быстро заработал первые шесть баллов, после чего избрал тактику удержания и довёл дело до победы. Несмотря на то, что спортсмен занимается всего два года, Филатов уже называет себя опытным спортсменов. Он выезжал за пределы республики, становился призёром всероссийских и межрегиональных соревнований.
А вот Алмаз Шайбеков впервые в жизни поехал на соревнованиях. Дебют в Уфе, в любом случае, получился хорошим. Алмаз уже в первой встрече одержал уверенную победу над своим соперником. Изначально Шайбеков поехал на соревнования для того, чтобы просто получить опыт. Но по ходу турнира понял, что можно бороться за медали.
На «Динамо» прошли первые соревнования в новом сезоне, приехали ребята со всей республики. География сильных школ рукопашного боя очень обширная. В Башкортостане можно отметить спортсменов из Учалов, Иглино, Белорецка и, конечно, Уфы.
А на выходных в Новосибирске завершилось первенство России по рукопашному бою. Сборную республики Башкортостан представляли 11 спортсменов, бронзовую медаль завоевала Юлия Гайнутдинова.