В Уфе завершилось первенство республики по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 команд Башкортостана. Турнир стал первым в новом спортивном сезоне, и по его результатам будет сформирована сборная республики.

Ярослав Филатов очень активно начал свой первый поединок в Уфе. Парень из Стерлитамака быстро заработал первые шесть баллов, после чего избрал тактику удержания и довёл дело до победы. Несмотря на то, что спортсмен занимается всего два года, Филатов уже называет себя опытным спортсменов. Он выезжал за пределы республики, становился призёром всероссийских и межрегиональных соревнований.

Сперва надо зарабатывать баллы, а потом когда понимаешь, что одерживаешь победу, нужно работать более аккуратно, раз-раз ушёл. Я так много раз выигрывал, эта тактика меня не предавала. Ярослав Филатов, участник соревнований

А вот Алмаз Шайбеков впервые в жизни поехал на соревнованиях. Дебют в Уфе, в любом случае, получился хорошим. Алмаз уже в первой встрече одержал уверенную победу над своим соперником. Изначально Шайбеков поехал на соревнования для того, чтобы просто получить опыт. Но по ходу турнира понял, что можно бороться за медали.

Результаты есть, человек нас 20, тренер очень хороший, везде помогает, всё говорит, ошибки предупреждает, подбадривает. Алмаз Шайбеков, участник соревнований

На «Динамо» прошли первые соревнования в новом сезоне, приехали ребята со всей республики. География сильных школ рукопашного боя очень обширная. В Башкортостане можно отметить спортсменов из Учалов, Иглино, Белорецка и, конечно, Уфы.

Проходит всё в рамках спортивного праздника, тренерский штаб как всегда молодцы, хорошая работа, отбор у нас идёт в состав сборной команды, выезд на учебно-тренировочные сборы, и этот же состав будет представлять на ПФО, который будет в декабре. Сергей Курбатов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по рукопашному бою