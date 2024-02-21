Радий Хабиров вручил госнаграды жителям Башкирии

Сегодня Радий Хабиров накануне Дня защитника Отечества вручил государственные награды России и республики труженикам региона, поблагодарил их за высокий профессионализм, каждодневный и напряжённый труд.

В своем выступлении руководитель региона отметил, что нашему поколению выпала высокая честь и ответственность – защищать в этот сложный исторический момент наше Отечество. Как на передовой, так и на трудовом фронте.

Каждый по мере сил и возможностей участвует в этом. Мы гордимся нашими воинами, которые до конца верны присяге, с честью выполняют свой долг. Гордимся талантливыми тружениками – рабочими, аграриями, врачами, учителями, учёными, деятелями культуры, предпринимателями. Всеми, кто делает нашу жизнь лучше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Награды были вручены также военным комиссарам и сотрудникам военкомата республики. Медалей, званий и грамот удостоились труженики разных отраслей, на протяжении многих лет остающихся верными профессии.