Радий Хабиров вручил госнаграды жителям Башкирии

Сегодня Радий Хабиров накануне Дня защитника Отечества вручил государственные награды России и республики труженикам региона, поблагодарил их за высокий профессионализм, каждодневный и напряжённый труд.
В своем выступлении руководитель региона отметил, что нашему поколению выпала высокая честь и ответственность – защищать в этот сложный исторический момент наше Отечество. Как на передовой, так и на трудовом фронте.
Награды были вручены также военным комиссарам и сотрудникам военкомата республики. Медалей, званий и грамот удостоились труженики разных отраслей, на протяжении многих лет остающихся верными профессии.
Почетной грамоты Республики Башкортостан была удостоена Альфира Еникеева, она трудится в Госкомитете по делам юстиции. Пока она приносит пользу дома, её супруг и сын стоят на защите Родины. Наш коллега Ильфат Ханафин стал заслуженным работником IT индустрии республики. В отрасли он трудится более 30 лет.