Радий Хабиров встретился с представителями киноиндустрии Башкирии

Сегодня мы подводим промежуточные итоги развития кинематографа Башкортостана и определяем его дальнейшие ориентиры. При этом сложилось так, что мы используем понятие «феномен башкирского кино», который, действительно, существует. Мы очень признательны коллективу киностудии «Башкортостан», которая становится одной из лучших в стране. У нас много талантливых кинематографистов, которые создают уникальные творческие продукты. В их числе – полнометражный мультипликационный фильм «Северные Амуры», а также ряд новых проектов, которым только предстоит выйти на широкий экран.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан