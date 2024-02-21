Радий Хабиров встретился с представителями киноиндустрии Башкирии

В этом году республиканской киностудии исполняется 30 лет. Есть все основания говорить о феномене «башкирского кино», заявил глава республики. Отрасль развивается, и на протяжении последних лет стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы, которые попадают в федеральный прокат.
Радий Хабиров также отметил важность строительства и модернизации кинозалов в районах республики. Башкортостан один из лидеров в стране в этом направление. За шесть лет в регионе обновили 36 кинозалов.
На встрече присутствовал заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский. Он поблагодарил управленческую команду республики за внимание к развитию регионального кино. В этом году в прокат выйдут новые работы. Режиссёры представили трейлеры мультфильмов и кинокартин. Среди них драма Вилюры Исяндавлетовой «Не оставляйте нас», картина Романа Пожидаева «Камень батыров». Идёт работа и над мультфильмом «Шаймуратов генерал».
Встреча завершилась награждением представителей киноиндустрии. Радий Хабиров вручил почётную грамоту директору киностудии «Башкортостан» Юниру Аминеву, а также награды режиссёрам Роману Пожидаеву и Вилюре Исяндавлетовой, и руководителю кинотеатра «Родина» Татьяне Разиной.