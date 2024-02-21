Радий Хабиров встретился с представителями киноиндустрии Башкирии

В этом году республиканской киностудии исполняется 30 лет.  Есть все основания говорить о феномене «башкирского кино», заявил глава республики. Отрасль развивается, и на протяжении последних лет стабильно выходят полнометражные картины и анимационные работы, которые попадают в федеральный прокат.

Радий Хабиров также отметил важность строительства и модернизации кинозалов в районах республики. Башкортостан один из лидеров в стране в этом направление. За шесть лет в регионе обновили 36 кинозалов.

Сегодня мы подводим промежуточные итоги развития кинематографа Башкортостана и определяем его дальнейшие ориентиры. При этом сложилось так, что мы используем понятие «феномен башкирского кино», который, действительно, существует. Мы очень признательны коллективу киностудии «Башкортостан», которая становится одной из лучших в стране. У нас много талантливых кинематографистов, которые создают уникальные творческие продукты. В их числе – полнометражный мультипликационный фильм «Северные Амуры», а также ряд новых проектов, которым только предстоит выйти на широкий экран.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече присутствовал заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский. Он поблагодарил управленческую команду республики за внимание к развитию регионального кино. В этом году в прокат выйдут новые работы. Режиссёры представили трейлеры мультфильмов и кинокартин. Среди них драма Вилюры Исяндавлетовой «Не оставляйте нас», картина Романа Пожидаева «Камень батыров». Идёт работа и над мультфильмом «Шаймуратов генерал».

Встреча завершилась награждением представителей киноиндустрии. Радий Хабиров вручил почётную грамоту директору киностудии «Башкортостан» Юниру Аминеву, а также награды режиссёрам Роману Пожидаеву и Вилюре Исяндавлетовой, и руководителю кинотеатра «Родина» Татьяне Разиной.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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