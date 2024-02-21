В Уфе проект «Южные ворота» близится к своему завершению

Проект «Южные ворота» близится к своему завершению. Его реализация началась ещё в 2022 году в Кировском районе Уфы и представляет собой совокупность нескольких объектов. Это мост через реку Белую длиной в 650 метров, а также два новых путепровода на улицах Пугачева и Генерала Рыленко с пропускной способностью около 50 тыс. автомобилей в сутки.
На сегодняшний день вопрос сноса объектов недвижимости горожан, чьё имущество находилось на пути новой дороги практически решён. Хозяевам уже выплачены компенсации.
На участках активно продолжается переустройство водопроводных сетей, линий энергоснабжения, ливневой и напорной канализаций. Ведутся работы и по отсыпке песчано-гравийного полотна. На сегодняшний день строительство инженерных коммуникаций завершено на 70%.
Проект «Южные ворота» входит в перечень юбилейных объектов – к 450-летию основания города. Новый путепровод позволит перераспределить транспортную нагрузку на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов города. Пропускная способность «Южных ворот» 48-50 тысяч автомобилей в сутки. Завершить строительно-монтажные работы планируется в текущем году.