В Уфе проект «Южные ворота» близится к своему завершению

Проект «Южные ворота» близится к своему завершению. Его реализация началась ещё в 2022 году в Кировском районе Уфы и представляет собой совокупность нескольких объектов. Это мост через реку Белую длиной в 650 метров, а также два новых путепровода на улицах Пугачева и Генерала Рыленко с пропускной способностью около 50 тыс. автомобилей в сутки.