В Башкирии Белорецкий завод теплового оборудования модернизирует производство

Одно из ведущих башкирских предприятий полностью модернизирует производство. Все благодаря нацпроекту «Производительность труда». Уже во втором квартале текущего года на Белорецком заводе теплового оборудования появится 30 новых позиций. Кроме того, на предприятии практически полностью меняется внутренняя структура.

За одну смену она обрабатывает сотни таких деталей. А точнее, штампует. Гузель Валеева работает на Белорецком заводе теплового оборудования уже 32 года. Сейчас трудится на крупнейшем в России участке штамповки. Ответственность большая: чтобы деталь была готова к покраске, ей нужно пройти 12 этапов производства.

Не знаю, мы привыкли как-то. Мне работа нравится, мне не тяжело. Хоть и грязная, шумная – но работа мне нравится. Гузель Валеева, штамповщица Белорецкого завода теплового оборудования

Бок о бок с ветеранами труда на заводе – молодежь. Глобальную проблему с нехваткой рабочих рук здесь научились решать при помощи наставничества. Специалистов без опыта работы обучают на месте. Работают даже студенты с 16 лет. Для них подготовлена легкая работа – например, клеить этикетки.

Здесь трудятся не только молодые специалисты, но и роботы. Пять вот таких машин сваривают детали для бетоносмесителей. Их точная программа позволяет практически полностью исключить брак. Уже в ближайшие месяцы в цеху появится ещё три таких роботизированных станка.

Среди новинок и две пилы для нарезки металла. Закупить новое оборудование удалось благодаря национальным и республиканским проектам. Так, по программе «Производительность труда» не только улучшают техническую базу, но и полностью модернизируют производство. Необходимость в изменениях назревала давно. Ведь Белорецкий завод – единственный в России, который массово производит тепловое оборудование.

Основное – это то, что мы не покрываем потребности рынка, и спрос превышает наши возможности. Поэтому хотим выпускать больше. Не просто больше за счёт количества людей, а за счёт повышения производительности труда. Олег Чертоусов, начальник производственного отдела Белорецкого завода теплового оборудования