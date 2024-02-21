В Башкирии 80% опрошенных жителей заявили, что пойдут на выборы

Представители участковых избирательных комиссий обошли уже 25% от общего числа домовладений. Почти 80% всех опрошенных жителей республики заявили, что пойдут на выборы.

Такие данные озвучил член Центризбиркома России Евгений Шевченко на встрече с представителями общественной палаты республики. Башкортостан по его словам готов к проведению главного политического события года.

Уже сейчас можно сделать вывод о высокой явке, которую ожидают на выборах. Шевченко также рассказал, что на базе уфимского Конгресс-холла будет сформирован Центр общественного наблюдения. Туда будет стекаться информация со всех участков. Наблюдатели в случае спорной ситуации могут сообщить о ней своим соратникам.