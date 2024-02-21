В Башкортостане прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

Семейные традиции, культура, саморазвитие, успех и гармония. В Абзелиловском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья». В фойе Дворца культуры прошла большая выставка мастериц района. Всего было организовано порядка 10 тематических площадок по самым разным направлениям. Её участниками стали более 600 человек. Программа дня формируется исходя из запросов и пожеланий самих жительниц района.
К примеру, на «Территории самопознания» женщинам рассказали о тонкостях выстраивания отношений в семье, секретах здоровья и молодости, стратегии управления финансами. Насыщенной получилась программа для женщин старшего поколения. Помимо лекции по улучшению памяти и сохранению от тревог и беспокойств, здесь прошла дискуссионная площадка о семейных традициях и о том, как они помогают сохранить крепкую семью – опору республики и страны.
Кроме того, была организована «Территория поддержки» для семей участников СВО. Эксперты помогли решить вопросы медицинской, социальной и юридической помощи. Абзелиловский район стал экспериментальной площадкой, где впервые прошла «Территория успешных мужчин». Темы лидерства, корпоративной культуры и семейного благосостояния стали здесь ключевыми. К слову, запрос на такую площадку пришёл от самих жителей района.