В Башкортостане прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

Они попросили сделать территорию, где к ним придёт спикер, которого они хотят послушать, услышать, задать какие-то вопросы, поделиться тем, что они уже умеют. Здесь мужчины, они же такие серьёзные, они основательно подходят ко всему и, наверное, они подумали, что раз проект приезжает, раз приезжают хорошие спикеры, прекрасные эксперты, то они тоже хотят что-то получить. Не просто сделать приятное женщинам, но ещё и получить полезность для себя. У них это получилось, как они говорят. Я думаю, что мы эту традицию сохраним и будем продолжать дальше развивать.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»