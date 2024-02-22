На трассе Уфа -Оренбург ГИБДД проводит массовые проверки

Сегодня, 22 февраля, на трассе Уфа – Оренбург госавтоинспекторы проводят массовые рейдовые мероприятия.
Как рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях, в проверках примут участие экипажи ДПС, а также сотрудники технадзора госавтоинспекции.
Цель – профилактика безопасности пассажирских перевозок.
Напомним, сегодня же в Башкирии стартует операция «Нетрезвый водитель». Накануне об этом сообщил министр внутренних дел по республике, генерал–майор полиции Александр Прядко.