На трассе Уфа -Оренбург ГИБДД проводит массовые проверки

Сегодня, 22 февраля, на трассе Уфа – Оренбург госавтоинспекторы проводят массовые рейдовые мероприятия.

Фото №1 - На трассе Уфа -Оренбург ГИБДД проводит массовые проверки

Как рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях, в проверках примут участие экипажи ДПС, а также сотрудники технадзора госавтоинспекции.

Цель – профилактика безопасности пассажирских перевозок.

Напомним, сегодня же в Башкирии стартует операция «Нетрезвый водитель». Накануне об этом сообщил министр внутренних дел по республике, генерал–майор полиции Александр Прядко.

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