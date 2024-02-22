Доброволец из Башкирии поблагодарил руководство республики за весомую поддержку

Когда Рината (имя изменено) призвали на срочную службу, уже спустя через четыре месяца он заключил свой первый контракт и принимал участие в конфликте на территории Чечни, рассказывает корреспондент издания «Асылыкуль» Сергей Чиков.

После демобилизации мужчина работал на одном из оборонных предприятий Башкирии, женился, воспитывали с супругой двоих сыновей.

Когда началась спецоперация на Донбассе, Ринат принял решение вернуться в Вооруженные силы. В мае прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны страны: он очень хотел лично помочь Родине в период испытаний.

Потом отправили в Самарскую область на боевое слаживание. И уже 2 сентября 2023-го наш земляк находился на передовой СВО. Сейчас Ринат – начальник эвакуационного отдела штурмового отряда мотострелкового полка, который сформирован из уроженцев республики. Основная задача его подразделения – эвакуация бронетехники с поля боя.

По совам бойца, Башкирия оказывает нашим ребятам весомую поддержку, у них есть все, что необходимо для военно-полевого быта. Он выразил благодарность руководству республики и ее жителям за заботу и помощь, которые так необходимы для выполнения боевых задач.

Хорошо наших бойцов выручают блиндажные свечи, потому что разводить костры в целях маскировки нельзя, а печи в блиндажах своим дымом также могут выдать расположение. Поставив в буржуйку пару свечей, можно поддерживать плюсовую температуру, сушить вещи и греть пищу. В условиях специальной операции приходится прибегать к военным лайф-хакам, чтобы сделать полевой быт более комфортным. Ринат, боец СВО

Военнослужащий говорит, что сегодняшняя война направлена на истощение военных ресурсов и людского потенциала. Это война артиллерии и БПЛА. За время службы в зоне спецоперации мужчина получил легкое ранение ноги и контузию. За образцовое выполнение служебного долга мужчина награжден медалями «За доблесть» 1 и 2 степеней.

В настоящее время Ринат находится в отпуске – это уже второй отпуск за весь период службы. Он заверил, что настроение у наших воинов отличное, боевой дух значительно выше, чем у противника.

Пленные, попадающие к нам, находятся в морально подавленном состоянии. У них нет мотивации двигаться вперед, а отступать они не могут из-за опасений вызвать репрессии в отношении родственников в тылу или страха быть расстрелянными заградотрядами. Приходится порой слышать от них пожелания, чтобы мы быстрее одержали вверх, и спецоперация закончилась. Ринат, боец СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.