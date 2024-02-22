В Уфе прошел региональный этап всероссийской олимпиады по технологии

Соревнования, рассчитанные на два дня, пройдут по четырем направлениям. Мальчики покажут, как они профессионально обрабатывают дерево, а девочки продемонстрируют свои швейно-вышивальные навыки.

В региональной олимпиаде по технологии есть и новые направления. Одно из них – «Робототехника». Школьники пишут программы и создают робота, который выполняет отдельные команды. Для тех, кто и дальше хочет учиться по этим направлениям, олимпиада дает неплохие бонусы. Победителям и призерам региональных этапов по решению вуза добавляются дополнительные 10-15 баллов к результатам ЕГЭ. А школьник, занявший первое место на Всероссийской олимпиаде, может выбрать технический вуз сам.