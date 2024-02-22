В Уфе отпраздновали 30-летие Союза кинематографистов Башкортостана

В кинотеатре «Родина» прошло праздничное мероприятие, посвященное юбилею Союза кинематографистов Башкортостана и 90-летию со дня рождения режиссёра, сценариста и актёра Амира Абдразакова. Он стоял у истоков республиканского кино вместе с операторами Ильдусом Галиуллиным и Алянусом Биктимировым.

После гостям на большом экране показали работу Амира Абдразакова «Надежда». Режиссёру на тот момент было 30 лет. Это первый игровой короткометражный фильм на башкирском языке. С этой картины, можно сказать, и началось бурное развитие республиканского кинематографа.