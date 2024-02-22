В Уфе отпраздновали 30-летие Союза кинематографистов Башкортостана

В кинотеатре «Родина» прошло праздничное мероприятие, посвященное юбилею Союза кинематографистов Башкортостана и 90-летию со дня рождения режиссёра, сценариста и актёра Амира Абдразакова. Он стоял у истоков республиканского кино вместе с операторами Ильдусом Галиуллиным и Алянусом Биктимировым.
В холле кинотеатра «Родина» расположилась выставка, посвященная мэтрам, «Мои учителя». Автор – фотохудожник Марсэн Мухамадеев. В зале кинотеатра прошло награждение представителей башкирского кинематографа. Награды вручала министр культуры республики Амина Шафикова.
После гостям на большом экране показали работу Амира Абдразакова «Надежда». Режиссёру на тот момент было 30 лет. Это первый игровой короткометражный фильм на башкирском языке. С этой картины, можно сказать, и началось бурное развитие республиканского кинематографа.