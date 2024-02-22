В Кармаскалинском районе Башкирии отремонтировали школы

Башкортостан занял лидирующую позицию в стране по числу отремонтированных зданий. Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал республику флагманским регионом в деле развития образовательной инфраструктуры. Во всех районах республики уже с 2019 года занимаются капитальным ремонтом школ и за последние два года по госпрограмме «Развитие образования» обновили 140 учебных заведений. Мы посетили несколько школ Кармаскалинского района и узнали, как изменилась жизнь учителей и школьников после реновации.

Для этих ребят путь в мир знаний – лестница, где каждая ступенька – новое открытие. И на этой дороге их крепко за руку держит проводник – учитель. Алина Сулекаева когда-то тоже сидела здесь за партой. Теперь в родных стенах сама несет свет знаний для малышей. В прошлом году она победила в грантовом конкурсе для молодых учителей, работающих на селе.

Такую же награду получили и пятеро ее коллег. Достижения наставников мотивируют и учеников. Для них в школе организовали более шесть проектов, к примеру, «Движение первых», «Билет в будущее», «Точка роста». Среди учеников даже есть член детской палаты ЮНЕСКО, а выпускники часто сдают ЕГЭ на 90 баллов и выше.

Успехи в учёбе – это еще и комфортные условия на уроках. И прошедший капремонт тоже повлиял на успеваемость школьников. За семь месяцев школу обновили почти на 100%. Из федерального, республиканского и районного бюджетов выделили более 60 млн рублей.