В Уфе на Ферина загорелась квартира: один погибший

Сегодня в Уфе на улице Ферина в многоквартирном одноподъездном доме коридорного типа горела одна из квартир. Когда огнеборцы прибыли на место, на лестничных маршах и в коридорах было сильное задымление.

В пресс-службе МЧС по Башкирии уточнили, что пожарным удалось спасти 62 человека, 27 из которых – дети. Самостоятельно по лестницам эвакуировались еще 50 человек.

Очаг возгорания – квартира на втором этаже, в которой обнаружен труп мужчины. Еще одну женщину осматривают медики.

К тушению были привлечены 41 человек личного состава и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.