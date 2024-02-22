В Уфе открыли Центр арабской культуры им. Карима Хакимова

В Уфе открыли Центр арабской культуры имени Карима Хакимова – видного советского дипломата. Человек, который сделал много для налаживания тесных дипломатических связей между Советским Союзом и арабо-персидским миром. В ходе установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами Карим Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению.
Гостям предоставили возможность ознакомиться с экспозицией центра, включающую книги об арабском языке и культуре, а также архивные произведения современников Карима Хакимова. Центр предлагает обширную программу мероприятий, открывающих уникальные аспекты арабской культуры и языка для студентов и абитуриентов УГНТУ, направленных на просвещение и сохранение арабского наследия, а также почитание личного вклада Карима Хакимова. Прийти может любой желающий.