В Башкирии виновнику ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, вынесли приговор

7 лет колонии-поселения и 4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Виновнику ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, вынесли приговор. Вадима Латыпова признали виновным.

Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Адвокат подсудимого заверил, что он будет обжаловать приговор.