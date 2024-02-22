В Башкирии виновнику ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, вынесли приговор

7 лет колонии-поселения и 4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Виновнику ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, вынесли приговор. Вадима Латыпова признали виновным.
Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Адвокат подсудимого заверил, что он будет обжаловать приговор.
Напомним, смертельное ДТП произошло 9 мая. Блогер и племянница заслуженного артиста Республики Башкортостан Анвара Нургалиева скончалась на месте от полученных травм. У нее осталось трое несовершеннолетних детей.