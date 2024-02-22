В лимонарии Уфы к 450-летию столицы вывели новый сорт цитрусов

Сорт является самым большим. Его вес превышает 1,8 кг. Всего на сегодняшний день в теплице площадью 1 га выращивают 1,3 тысячи деревьев лимона, которые дают 25 тонн урожая в год. Ежегодно сад посещает более 30 тысяч человек.