В лимонарии Уфы к 450-летию столицы вывели новый сорт цитрусов

Сегодня, 22 февраля, состоялась презентация нового вида фрукта. В лимонарии Уфы вывели новый сорт лимона «Салават». Его вывели к 450-летию столицы.
Сорт является самым большим. Его вес превышает 1,8 кг. Всего на сегодняшний день в теплице площадью 1 га выращивают 1,3 тысячи деревьев лимона, которые дают 25 тонн урожая в год. Ежегодно сад посещает более 30 тысяч человек.
Сорта лимонов «Урман», «Салават», «Лейсан» и цитронов «Уралтау» и «Зиля» учебно-опытного хозяйства внесены в государственный реестр селекционных достижений.