Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил защитников Отечества
Сегодня в преддверии Дня защитника
Отечества в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание. Здесь собрались
ветераны, Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной
военной операции, члены их семей, а также родственники погибших героев.
К гостям обратился руководитель республики
Радий Хабиров. В своем выступлении он отметил, что сегодня этот праздник – это символ
единения всех защитников Отечества: тех, кто мужественно сражается на передовой
и тех, кто трудится в тылу с девизом «Всё для фронта! Всё для Победы!».
Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий – учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие, журналисты. В декабре прошлого года на фронт ушли Рафик Ахметшин и Байтулла Фаткуллин. Эти парни раньше выезжали в зону СВО делать репортажи с передовой, и увидев, с каким жестоким врагом сражается наша страна, тоже взяли в руки оружие. В зону СВО отправились глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы республики Александр Сопин, который десятки раз сопровождал наши гуманитарные конвои на Донбасс. В январе мы проводили молодых депутатов Госсобрания Якова Кугубаева и Алексея Локотченко. Добровольцами отправились на спецоперацию несколько сотрудников моей администрации. Уже более полутора лет в зоне СВО воюет первый заместитель премьер-министра правительства Азат Бадранов. Мы гордимся нашими коллегами. Героически проявляют себя медработники республики. Наши отважные медсестры работают в сводных бригадах в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в составе медицинской роты имени Ахмета Давлетова спасают бойцов на передовой. Хирург 13-й уфимской больницы, начальник медслужбы полка, старший лейтенант Рустем Мингажев спас жизни более 500 бойцов и мирных жителей. Награждён медалями Луки Крымского и «За спасение погибавших».
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Глава региона подчеркнул, что Башкирия
гордится своими воинами добровольческих батальонов, мобилизованными и теми, кто
ушел служить по контракту.
Приведу лишь несколько примеров того, как воюют наши братья. Разведчик-оператор полка «Башкортостан» с позывным «Чингиз» в ходе атаки под огнём противника с помощью беспилотных дронов уничтожил три вражеских танка. Представлен к государственной награде. Боец батальона имени Шаймуратова с позывным «Сухой» несмотря на тяжелое ранение обеспечил прикрытие штурмовых групп. Благодаря бесстрашию и стойкости нашего земляка боевая задача была успешно выполнена. Представлен к ордену Мужества. Наводчик миномета с позывным «Швед» точным огнём поразил танк противника «Леопард», обеспечил продвижение своего подразделения и занятие вражеского опорного пункта. Представлен к государственной награде. Рядовой штурмового отряда полка «Башкортостан» Айнур Ситдиков во время наступательных действий на Красно-Лиманском направлении проявил мужество при штурме и зачистке важных позиций, захватил шестерых пленных. Сегодня мы вручим ему медаль Шаймуратова. Можно привести ещё десятки примеров воинской доблести и отваги.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Недавно Владимир Путин подписал Указ о
присвоении звания Героя России ветерану Афганской войны, командиру танкового
батальона полка «Башкортостан» Андрею Павловичу Мигунову (посмертно).
Подполковник Мигунов пополнил список наших земляков, награждённых «Золотой Звездой». Назову ещё раз имена наших героев. Ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов, танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов, командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин. Все четверо – посмертно. Также Звезды Героя России удостоены танкисты, старший лейтенант Степан Белов, гвардии майор Борис Дудко, командир вертолётного полка, полковник Денис Чернавин. Для нашего народа 23 февраля – особая дата. В этот день, в 1943 году на Донбассе отдал жизнь за Родину наш легендарный генерал, Герой России Минигали Мингазович Шаймуратов. В День защитника Отечества, низко склоняя голову, мы вспоминаем всех, кто до конца остался верен присяге и погиб смертью храбрых. Их имена носят школы, улицы и аллеи. Все они навсегда останутся в наших сердцах.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Все присутствовавшие почтили память павших
воинов минутой молчания.
Республика принимает активное участие в
снабжении фронта. Наши оборонные предприятия нарастили объемы производства в
несколько раз. Еженедельно Башкирия отправляет в зону спецоперации гумконвои. Жители
региона изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, вяжут теплые носки,
варежки, отправляют посылки. Наши школьники пишут бойцам письма со словами
поддержки.
Поддержка наших воинов, забота об их семьях – самое главное для всех нас сегодня. Башкортостан стал крепким надёжным тылом для нашей армии. Вместе мы отстаиваем мир и спокойствие на нашей многонациональной земле. На примерах настоящих героев воспитываем нашу молодёжь. Встречаем как родных вернувшихся домой ветеранов. Занимаемся их медицинской и психологической реабилитацией, обустраиваем их мирную жизнь, помогаем с работой. В этом зале – участники специальной военной операции. О каждом из вас можно сказать много тёплых слов. Благодарю вас за мужество и стойкость. Своим примером вы доказываете, что Башкортостан – это родина героев и надёжная опора Отечества. Искренне благодарю ваши семьи, родных и близких, которые поддерживают вас, ждут дома с верой и надеждой. Желаю всем вам вернуться домой с победой живыми и невредимыми.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель региона вручил ордена и
медали генерала Шаймуратова. Ветеран Великой Отечественной войны Александр
Семенович Ишкильдин удостоен Ордена генерала Шаймуратова посмертно. Награду
получил его сын, скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Кроме того, кавалером ордена генерала
Шаймуратова посмертно стал разведчик-радиотелефонист разведывательного взвода
Алексей Мартынов. Радий Хабиров передал награду его супруге Татьяне.
Медали генерала Шаймуратова из рук Главы
республики получили бойцы полка «Башкортостан», которые отличились во время
боевых действий в зоне проведения спцоперации.