Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил защитников Отечества

Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий – учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие, журналисты. В декабре прошлого года на фронт ушли Рафик Ахметшин и Байтулла Фаткуллин. Эти парни раньше выезжали в зону СВО делать репортажи с передовой, и увидев, с каким жестоким врагом сражается наша страна, тоже взяли в руки оружие. В зону СВО отправились глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы республики Александр Сопин, который десятки раз сопровождал наши гуманитарные конвои на Донбасс. В январе мы проводили молодых депутатов Госсобрания Якова Кугубаева и Алексея Локотченко. Добровольцами отправились на спецоперацию несколько сотрудников моей администрации. Уже более полутора лет в зоне СВО воюет первый заместитель премьер-министра правительства Азат Бадранов. Мы гордимся нашими коллегами. Героически проявляют себя медработники республики. Наши отважные медсестры работают в сводных бригадах в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в составе медицинской роты имени Ахмета Давлетова спасают бойцов на передовой. Хирург 13-й уфимской больницы, начальник медслужбы полка, старший лейтенант Рустем Мингажев спас жизни более 500 бойцов и мирных жителей. Награждён медалями Луки Крымского и «За спасение погибавших».

Радий Хабиров, Глава Башкирии