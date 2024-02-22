В Башкирии женщина с клапаном сердца родила здоровую дочку

Наступила 34 неделя беременности (с этого срока увеличивается нагрузка на сердце). Пациентку госпитализировали сначала в Республиканский клинический перинатальный центр. После оценки состояния малыша совместно с врачами кардиологического центра было решено перевести ее на подготовку к операции в кардиологический стационар.

пресс-служба Республиканского перинатального центра Уфы