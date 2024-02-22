В Башкирии женщина с клапаном сердца родила здоровую дочку

Врачи Башкирии помогли женщине с клапаном сердца родить здоровую дочку. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского перинатального центра Уфы.

Фото №1 - В Башкирии женщина с клапаном сердца родила здоровую дочку

На восьмой неделе беременности у пациентки развилось осложнение со стороны сердца. У женщины диагностировали тромбоз искусственного митрального клапана. Будущую маму экстренно госпитализировали в кардиологический центр. Врачи провели открытую операцию на сердце по удалению тромбов. К счастью, лечение прошло успешно. Параллельно операцию консультировали на месте врачи санитарной авиации Республиканского клинического перинатального центра.

Наступила 34 неделя беременности (с этого срока увеличивается нагрузка на сердце). Пациентку госпитализировали сначала в Республиканский клинический перинатальный центр. После оценки состояния малыша совместно с врачами кардиологического центра было решено перевести ее на подготовку к операции в кардиологический стационар.

пресс-служба Республиканского перинатального центра Уфы

8 февраля в операционной работали и врачи перинатального центра, и кардиологического. На свет родилась долгожданная девочка весом 2610 грамм. В транспортном кувезе она сразу же была переведена в отделение детской реанимации №1.

В дальнейшем после операции врачи кардиоцентра занимались подбором терапии для профилактики тромбоза искусственного клапана сердца, врачи перинатального центра — послеоперационным восстановлением. В перинатальном центре с нетерпением ждала маму и росла маленькая долгожданная девочка под чутким наблюдением врачей неонатологов-реаниматологов. 22 февраля счастливую маму с дочкой встречали любящий муж и сын.

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