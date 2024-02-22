В Башкирии женщина с клапаном сердца родила здоровую дочку

Врачи Башкирии помогли женщине с клапаном сердца родить здоровую дочку. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского перинатального центра Уфы.
На восьмой неделе беременности у пациентки развилось осложнение со стороны сердца. У женщины диагностировали тромбоз искусственного митрального клапана. Будущую маму экстренно госпитализировали в кардиологический центр. Врачи провели открытую операцию на сердце по удалению тромбов. К счастью, лечение прошло успешно. Параллельно операцию консультировали на месте врачи санитарной авиации Республиканского клинического перинатального центра.
8 февраля в операционной работали и врачи перинатального центра, и кардиологического. На свет родилась долгожданная девочка весом 2610 грамм. В транспортном кувезе она сразу же была переведена в отделение детской реанимации №1.
В дальнейшем после операции врачи кардиоцентра занимались подбором терапии для профилактики тромбоза искусственного клапана сердца, врачи перинатального центра — послеоперационным восстановлением. В перинатальном центре с нетерпением ждала маму и росла маленькая долгожданная девочка под чутким наблюдением врачей неонатологов-реаниматологов. 22 февраля счастливую маму с дочкой встречали любящий муж и сын.