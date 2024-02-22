В Ишимбае офтальмологическая помощь стала доступнее

Высокотехнологичная офтальмологическая помощь стала доступнее для ишимбайцев. Жителям города и близлежащих населенных пунктов теперь не обязательно ездить в Уфу, чтобы сделать операцию на глаза.

На сегодня в срочном лечении катаракты нуждаются сотни людей. Раньше, чтобы попасть на операцию, жителям районов нужно было добираться в Уфу, сдавать анализы и ждать своей очереди на процедуру.