На стыке музыки и поэзии. В Уфе прошла встреча, посвященная Мустаю Кариму. Мероприятие объединило студентов и преподавателей Среднего специального музыкального колледжа. Учащиеся продемонстрировали свои навыки игры на флейте, балалайке, рояле и других инструментах под аккомпанемент своих наставников.

Поклонникам творчества Мустая Карима и тем, кто только начинает с ним знакомиться, продемонстрировали видеоматериалы из архива Гостелерадио. Со сцены прозвучали стихи народного поэта Башкортостана на двух языках. Целью концерта стала не только дань памяти Мустаю Кариму, но и патриотическое воспитание учащихся колледжа.