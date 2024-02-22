К 450-летию Уфы презентовали новый вид лимона

В Уфимском лимонарии презентовали новый вид лимона к 450-летию столицы. Сорт цитрусов получил название «Салават». В питомнике он появился в 2009 году. Ему свойственны крупные размеры и плотная, толстая кожура. Лимон обладает сочной кисло-сладкой мякотью и высокой урожайностью.