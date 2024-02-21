Ордена и медали героям. Радий Хабиров поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Ветераны, Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей, родственники павших героев сегодня собрались в ГКЗ «Башкортостан» на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
Глава республики в своем выступлении отметил, что в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества, тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой.