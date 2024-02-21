Радий Хабиров поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Ордена и медали героям. Радий Хабиров поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Ветераны, Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей, родственники павших героев сегодня собрались в ГКЗ «Башкортостан» на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Глава республики в своем выступлении отметил, что в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества, тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой.

В наше время традиционный праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий – учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие, журналисты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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