Радий Хабиров поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

В наше время традиционный праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех защитников Отечества. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И тех, кто в тылу живёт и трудится с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Мы гордимся земляками, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Среди них люди мирных профессий – учителя, инженеры, водители, аграрии, а также руководители, депутаты, госслужащие, журналисты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан