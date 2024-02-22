Башкирия попала в лидеры по капремонту старых школ

Президентская программа капремонта старых школ работает эффективно – за последние два года в республике привели в порядок 140 учебных заведений. Учреждения получили современное оборудование и ухоженные территории. Об этом рассказали на совещании с сенатором Лилией Гумеровой.
Башкортостан – в лидерах по участию в этой программе. Отлажена система взаимодействия с профильным ведомством и строительными организациями. Не допускается срыв сроков ввода объектов и организуется на регулярной основе межведомственная работа с участием строительного блока, подрядных организаций, глав муниципалитетов и образовательного блока.
Сложилась и целая система взаимодействия с родителями и с самими учениками. На доступных порталах высказываются мнения, вносятся коррективы и предложения. По словам сенатора, Башкортостан – как раз пример консолидации усилий федерального центра, региональных возможностей, общественных организаций. В этом году в республике отремонтируют 31 школу.