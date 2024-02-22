В Башкирии открыли мемориальную доску памяти Динара Билалова

В школе села Антинган Хайбуллинского района состоялось открытие мемориальной доски памяти рядового Динара Билалова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Вспомнить земляка собрались его родные, близкие и односельчане.

Службу проходил гранатометчиком мотострелкового отделения. Погиб 16 декабря 2023 года при исполнении обязанностей военной службы. Динар Билалов ушёл из жизни рано, но его подвиг навечно останется в памяти родных, учителей и односельчан. У него остались жена и маленький сын.