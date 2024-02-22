Стало известно, когда в Уфе сдадут детский реабилитационный центр

Республиканский детский реабилитационно-образовательный центр готов почти наполовину. Строительство нового здания идёт на площадке бывшего санаторно-оздоровительного лагеря «Салют». Оно объединяет сразу несколько учреждений: школу, медицинский блок, стационар и спорткомплекс. Параллельно в первом корпусе производят реконструкцию и капремонт. Комплекс планируют сдать в начале осени.

Алюминиевый витраж утепляют по периметру, чтобы защитить внутреннее помещение от потери тепла. А еще таким образом решают вопрос звукоизоляции. Такие окна придадут детскому реабилитационно-образовательному центру особенную изюминку. Благодаря витражам конструкция будет воздушной и эстетичной. А внутри много дневного света.

Тепловой пункт, по сути, инженерное сердце здания. Он находится в подвале и отвечает за бесперебойное снабжение каждого помещения жизненно важными ресурсами – теплом и горячей водой. Здесь предусмотрены и дополнительные емкостные аккумуляторы для подогрева воды в бассейне. Уже в марте в пункте планируют запустить отопление.

К бывшему санаторию «Салют» пристроили более 20 тысяч квадратных метров. Огромный комплекс объединит всю необходимую инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья: школу, медицинский блок, стационар и спорткомплекс. Здесь создают безбарьерную среду – расширенные дверные проемы, разноуровневые перила, пандусы, лифты. И, конечно же, бассейн с подъемником и двумя чашами.