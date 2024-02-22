Жительница Башкирии оборудовала необычную оранжерею

В Зауралье весной зацвели тюльпаны. Конечно, не без посторонней помощи. Жительница села Акъяр оборудовала у себя дома оранжерею. И к марту у неё раскроются около 3 тыс. бутонов, как раз к предстоящему Международному женскому дню.

Пока за окном морозы, в их ещё недавно пустующем пристрое весна. Азамата, по началу, идея супруги насторожила. А теперь из окна видит он пускай не миллион алых роз, зато 3 тыс. тюльпанов.

Луковицы заказали из Голландии. В декабре высадили первые, чтобы тюльпаны зацвели аккурат к весеннему празднику. Но для раскрытия нежных бутонов потребовалась не только ласка, но и стальная выдержка.

В одну из морозных ночей супруги едва не потеряли всё, что успели посадить. Отказала тепловая пушка. В спешке искали, как поднять температуру в помещение. Спасли конвекторы. Тюльпаны привередливы. К каждому этапу взращивания свой температурный режим. Необходим и обдув, в естественной среде это ветер, он помогает цветам избавляться от лишней влаги.

В оранжереи Лины прижились и высокорослые тюльпаны. Всего здесь 6 сортов. Пионовидные, белые, желтые, фиолетовые, с каёмочкой. Идея Лины расцвела.